Zu Gast bei Lanz im ZDF

(rtn) Zu Gast bei Markus Lanz im ZDF waren Vanessa Low, Franz Roth, Peter Neururer, Rose May Alaba und Knut Reinhardt.





Vanessa Low, Leichtathletin

Mit einer Gold- und einer Silbermedaille ist sie aus Rio zurückgekehrt. Low sagt: "Bei den Paralympics konnten wir zeigen, wofür wir trainiert haben und die Welt nimmt es auch wahr!"



Franz "Bulle" Roth, Ex-Fußballprofi

Von 1966 bis 1978 war er für den FC Bayern München im Einsatz. Roth spricht über seine Zeit als Fußballprofi und erklärt, warum ihn Millionenverträge aus dem Ausland nie interessiert haben.



Peter Neururer, Fußballtrainer

Nach der UEFA Champions League Begegnung Atlético Madrid gegen FC Bayern München gibt Neururer seine Einschätzung zum Spiel und spricht über seine Erfahrungen als Trainer.



Rose May Alaba, Sängerin

Mit ihrer Single "Love Me Right" feiert Rose May Alaba große Erfolge. In der Sendung erzählt die Sängerin, warum sie sich immer sicher war, dass ihr Bruder David Fußballprofi wird.



Knut Reinhardt, Ex-Fußballprofi

Als Fußballprofi spielte er für Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und den 1. FC Nürnberg. Seit 2007 arbeitet Reinhardt als Grundschullehrer. Er erzählt von seinem Karriereweg.