Großhansdorf (rtn) Süßes, oder Saures! Autofahrer die heute vor der Grundschule Schmalenbek an der Sieker Landtrasse wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone angehalten wurden, erhielten von Zweitklässlern eine Zitrone mit ein paar mahnenden Worten überreicht. Wer sich an die Tempobegrenzung hielt, bekam einen Apfel überreicht.



Die Zweitklässler halfen in wechselnden Teams, die Geschwindigkeit zu messen und anschließend Zitronen an die eiligen und Äpfel an die korrekten Fahrer zu überreichen.



Präventionsbeamter Patrick Moser: "Gerade zum Schulanfang ist es wichtig, dass die Autofahrer besonders auf die im Straßenverkehr noch unerfahrenen Kinder achten und auf Schulwegen, vor Kindergärten, Schulen und an Schulbushaltestellen den Fuß vom Gas nehmen und besonders aufmerksam und rücksichtsvoll fahren."



Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe und Patrick Moser vom Sachbereich Prävention der Polizeidirektion Ratzeburg hatten diese Aktion zum Schulanfang durchgeführt. Mit der Aktion zeigte sich Patrick Moser sehr zufrieden und den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht.