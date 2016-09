Mit dem Mosterei-Mobil auf Tour

Bad Oldesloe (rtn) Richard Rau setzt auf einen Trend: Viele Menschen interessieren sich mehr für Nahrungsmittel als früher, sind wählerisch geworden. Und: Sie begeistern sich für Selbstgemachtes, etwa aus dem eigenen Garten. Da ist es nur logisch, dass sie auch nicht irgendeinen Apfelsaft trinken wollen, sondern den aus den eigenen Äpfeln.



Jetzt ist er mit seinem Mosterei-Mobil unterwegs und täglich von 10 bis 17 Uhr an einem anderen Ort. Wir haben "Richie" Rau in Bad Oldesloe besucht.



Montag: Gärtnerei Aeschliemann in Groß Grönau

Dienstag: Getränkeland in Sandesneben

Mittwoch: Hofladen Köhler in Dachtmissen

Donnerstag: Hagebaumarkt in Bad Oldesloe

Freitag: REAL SB Warenhaus in Hornstorf

Samstag und Sonnatg: Wechselnd - Standortinfos auf der Website www.richies-orginal.de





Das Mosterei-Mobil ist keine einfache "Obstquetsche", sagte Richard Rau. Die Produktionsanlage, die mit einem Vakuum-Verfahren arbeitet, hat 350.000 Euro gekostet. Sie entsaftet, pasteurisiert und füllt in Flaschen oder Kartons ab. Pro Stunde schafft die Anlage 1.200 Liter. Mindestabgabemenge sind 50 Kilogramm.



Preise:

1 Liter Glasflasche 1,30 Euro

3 Liter Bag-in-Box 3,50 Euro

5 Liter Bag-in-Biox 5,00 Euro