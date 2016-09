Hamburg (rtn) Basierend auf dem Film 'Honig im Kopf' zeigt das Ohnsorg-Theater vom 2. Oktober bis zum 11. November die plattdeutsche Erstaufführung "Honnig in'n Kopp." Wir waren bei einer Fotoporbe dabei.



In der Rolle des Amandus zu sehen: Joachim Bliese. Der Charakterschauspieler gastiert seit der Spielzeit 2004/05 regelmäßig am Ohnsorg-Theater. An seiner Seite, als Amandus' Enkelin Tilda, Farina Violetta Giesmann: Die 21jährige Schauspielerin, die im Sommer ihre Schauspielausbildung beendet hat, steht nicht nur zum ersten Mal auf der Ohnsorg-Bühne und hat für ihre Rolle Plattdeutsch gelernt - sie steht zum ersten Mal überhaupt auf einer Theaterbühne.





Tilda Rosenbach liebt ihren Opa Amandus über alles. Als Schlüsselkind, dessen Eltern selten zu Hause sind, ist sie oft allein und kümmert sich um ihren Großvater, dessen Alzheimererkrankung der Familie zunehmend Sorgen bereitet. Seit dem Tod seiner über alles geliebten Frau wird der allein lebende alte Herr, früher einmal Tierarzt, zunehmend verwirrter, immer häufiger kommt es zu peinlichen und beängstigenden Situationen. Tildas Eltern nehmen Amandus zunächst bei sich zu Hause auf, um ihn ein wenig unter Kontrolle zu haben. Doch die Probleme häufen sich. Als Opa schließlich das Feuerwerk bei der Gartenparty in die Luft jagt, platzt Amandus’ Sohn Niko der Kragen: Amandus soll ins Heim. Doch das kann Tilda nicht zulassen. Und so begibt sie sich mit ihrem Opa auf eine abenteuerliche Reise in die Stadt, von der ihr der Großvater immer vorschwärmt: nach Venedig, wo Amandus einst wunderschöne Zeiten mit seiner Frau verlebte. Quelle: Ohnsorg-Theater



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Joachim Bliese - Farina Violetta Giesmann - Birte Kretschmer - Sandra Keck - Meike Meiners - Robert Eder - Horst Arenthold - Till Huster - Oskar Ketelhut