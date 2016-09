(rtn) Mit den Kurvenstars hat sheego bereits zwei Mal gezeigt, dass in jeder Frau eine selbstbewusste und attraktive Persönlichkeit steckt. Auf dem Cover wird mit Hayley Hasselhoff auch 2017 ein internationales Plus Size Model zu sehen sein. Der Kurvenkalender wurde im Slife vorgestellt.





"Dafür braucht es keine Size Zero Models, denn Schönheit kennt keine Kleidergröße. Wir sagen "Chapeau" und ziehen den Hut vor allen Frauen, die Ausstrahlung und Persönlichkeit haben und zu sich und ihren weiblichen Kurven stehen. Egal, ob in Konfektionsgröße 40 oder größer", sagt Sabine Tietz, Vorsitzende der Geschäftsführung Schwab und verantwortlich für die Marke sheego. Deshalb rief das Label unter dem Motto "Chapeau!" nun erneut Frauen mit Kurven auf, sich für den sheego Kurvenstars Kalender 2017zu bewerben. Auf dem Cover wird mit Hayley Hasselhoff auch 2017 ein internationales Plus Size Model zu sehen sein. Die Tochter von US-Schauspieler und Baywatch-Legende David Hasselhoff startete ihre Karriere bereits im Alter von 14 Jahren und machte sich bei Fashion Shows weltweit einen Namen. 2014 wurde sie Preisträgerin des British Plus Size. Nun tritt sie die Nachfolge von Plus Size Ikone Candice Huffine auf dem Kurvenstars Cover an. Der Kurvenstars Kalender 2017 ist limitiert und wird ab November an 2.000 ausgesuchte Empfänger verschickt.