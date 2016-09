Kiel (rtn/ots) - Gestern Abend wurde der 61-jährige Bürgermeister der Gemeinde Oersdorf von einem unbekannten Täter niedergeschlagen. Die Polizei vermutet hinter dem Angriff ein fremdenfeindliches Motiv.



Der Staatsschutz führt seit Anfang Juli dieses Jahres ein Ermittlungsverfahren, weil seitdem mehrere Drohbriefe bei dem Bürgermeister und dem Gemeindehaus eingingen. Auch gestern erreichten zwei Drohbriefe den Bürgermeister und die Gemeinde.

Der Bürgermeister setzte sich in jüngster Vergangenheit dafür ein, Flüchtlinge in ein Haus in der Gemeinde einziehen zu lassen. Der 61- Jahre alte Verwaltungschef war auf dem Weg zu einer Sitzung des Bauausschusses seiner Gemeinde, als die Täter ihn nach Angaben der Polizei mit einem Knüppel hinterrücks niederschlugen:

„Kurz nach 19:00 Uhr ging der Geschädigte noch einmal zu seinem PKW, um ein Laptop zu holen. Als er sich in seinen Wagen beugte, wurde er von einem unbekannten Täter angesprochen und kurz darauf mit einem Schlag gegen den Kopf verletzt“.



Ein Notarzt übernahm die Versorgung des Verletzten, der stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Beamte der Kriminalpolizei Bad Segeberg vernahmen ihn noch gestern Abend. Auch das Kommissariat 5 (K 5, Staatsschutz) der Bezirkskriminalinspektion Kiel nahm bereitsgestern Abend die Ermittlungen auf.



Die Polizei sorgte mit sechs Beamten für den Veranstaltungsschutz im und vor dem Gemeindehaus. So wurden beispielsweise Taschen kontrolliert. Der Bürgermeister parkte leider außerhalb des Sichtbereiches der eingesetzten Beamten, was der Täter ausnutzte.



Die Polizei nimmt Hinweise, die im Zusammenhang mit diesem Überfall stehen, jederzeit unter 0431-1603333 entgegen.