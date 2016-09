Hamburg (rtn) Das Udo-Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont" hat am 10. November Premiere im Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn. Wir waren beim Beginn der Proben dabei.





Wie das Musicalunternehmen Stage Entertainment mitteilte, werden in den ersten Aufführungen die bisherigen Hauptdarsteller auf der Bühne stehen, nämlich Serkan Kaya als Udo und Josephin Busch als Jessy. Beide Darsteller hatten die Hauptrollen schon während der fünfjährigen Spielzeit des Musicals in Berlin inne, eine Beschäftigung über die ersten Vorstellungen in Hamburg hinaus verhindern allerdings anderweitige Verpflichtungen. Die Proben für die Aufführung in Hamburg sollen am 29. September beginnen. Zum Probenbeginn für das "Lindical" des Rockstars werden "neben alten Bekannten aus Berlin auch viele neue Gesichter erwartet", so Stage Entertainment. "Hinterm Horizont" soll bis zum Sommer 2017 in Hamburg zu sehen sein. Quelle: ndr.de



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen. Udo Lindenberg mit den Darstellern Josephine Busch und Serkan Kaya und Jean-Jacques Kravetz