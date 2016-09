(rtn) Das Filmfest Hamburg eröffnete in diesem Jahr mit Ewan McGregors Regiedebüt Amerikanisches Idyll (OT: American Pastoral). In der Literaturverfilmung, angesiedelt in der Nixon-Ära der 1960er Jahre, hat McGregor außerdem eine der Hauptrollen übernommen. In weiteren Rollen sind Jennifer Connelly und Dakota Fanning zu sehen.

Ewan McGregor und Jennifer Connelly waren bei der feierlichen Eröffnung des Festivals in Hamburg zu Gast.



Amerikanisches Idyll basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip Roth, der dafür 1996 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr erschien das Buch in Deutschland und faszinierte auch hier zahlreiche Leser



Das Filmfest Hamburg wartet auch dieses Jahr wieder mit einem prallen Programm auf. In sechs Kinos werden in den nächsten Tagen 165 Filme aus 53 Ländern gezeigt. Darunter große Produktionen wie der Film „Elle“ mit Isabelle Huppert, der bereits in Cannes im offiziellen Wettbewerb lief und die Geschichte einer erfolgreichen Frau erzählt, die Opfer eines Verbrechens wird und sich auf ganz eigene Weise rächt. Quelle: filmfest.de



