Oersdorf (rtn) Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD) hat den Angriff auf den Oersdorfer Bürgermeister Joachim Kebschull kritisiert. „Das darf nicht passieren. Demokratie muss wehrhaft sein“, sagte Studt am Freitag nach einem Besuch der Gemeinde im Kreis Segeberg. Ehrenamtliche Gemeindevertreter und Bürgermeister müssten ohne Angst arbeiten können.



Auf die Frage eines möglicherweise rechtsextremen Hintergrunds ging Studt nicht näher ein. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, auch wenn sich „diese Richtung wegen des Ablaufs der vergangenen Wochen aufdrängt“, sagte er.



Ein Unbekannter hatte den Bürgermeister von Oersdorf im Kreis Segeberg angriffen und niedergeschlagen. Unmittelbar vor einer Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend habe der Täter dem Bürgermeister von hinten mit einem Knüppel oder einem Kantholz auf den Kopf geschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 61-Jährige verlor nach ersten Angaben vorübergehend das Bewusstsein und kam ins Krankenhaus. Der Täter floh unerkannt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Bei der Ausschusssitzung sollte es auch um die Unterbringung von Flüchtlingen gehen.



Wie der Polizeisprecher sagte, erlitt der Bürgermeister offensichtlich nur leichte Verletzungen. Er konnte bereits vernommen werden. Die Ermittlungen liefen mit Hochdruck. Zu dem Motiv sagte der Sprecher, es könne auch ein anderer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Die Wählervereinigung, der der Bürgermeister angehört, wollte sich noch nicht zu dem Vorfall äußern.



Noch am Donnerstag hatte der Bürgermeister nach Angaben des Polizeisprechers einen Drohbrief erhalten - mit den Worten: „Wer nicht hören will, muss fühlen“ und „Oersdorf den Oersdorfern“. Bereits seit Monaten erreichten ihn immer wieder Drohungen. Nach einer früheren Mitteilung der Oersdorfer Wählervereinigung mussten wegen Bombendrohungen zweimal die Sitzungen des Bauausschusses ausfallen.



Am Freitagmittag wurde bekannt, dass die Gemeinde eine weitere Drohung per E-Mail erhalten hat. „Wer jetzt noch immer nicht hören will, wird bestimmt lieber fühlen“, heißt es der E-Mail, die der frühere Bürgermeister Wilfried Mündlein am Freitagmorgen erhalten hat. „Aus Knüppel wird Hammer, aus Hammer wird Axt“, heißt es darin weiter.





Die Politik reagierte bestürzt auf den Vorfall: Der CDU-Landeschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2017 in Schleswig-Holstein, Ingbert Liebing, erklärt zu dem Angriff auf den Bürgermeister der Gemeinde Oersdorf, Joachim Kebschull: "Der gewaltsame Angriff auf den Bürgermeister der Gemeinde Oersdorf, Joachim Kebschull, ist ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft und trifft alle, die in ihren Dörfern und Städten Verantwortung tragen. Es ist ein krimineller Akt, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Meine Wünsche gelten Bürgermeister Kebschull für eine baldige Genesung".

Zu dem Überfall auf den Bürgermeister von Oersdorf, Joachim Kebschull, erklärt der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Wolfgang Kubicki: "Diese Nachricht macht mich tief betroffen. Was auch immer in dem Täter vorgegangen sein mag: Für einen solch schrecklichen Angriff gibt es keinerlei Rechtfertigung. Es ist ein hinterhältiges, feiges Attentat – noch dazu äußerst brutal ausgeführt. Den Täter muss die volle Härte des Rechtsstaates treffen".