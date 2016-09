(rtn) Ein Film über Fans feierte am Donnerstag Premiere mit den Fans! Im Cinestar Dortmund bejubelten 300 Premierengäste die Darsteller und Macher der SAT.1-Komödie "Volltreffer".



Knock-Out in der Fankurve! Mitten im Fanblock des Signal-Iduna-Parks trifft FC-Bayern-Funktionärin Viktoria ein Ball am Kopf. Sie fällt in Ohnmacht und als sie wieder zu sich kommt, hat sie ihr Gedächtnis verloren.



Nicht einmal mehr an ihren Namen kann sie sich erinnern. Ist sie Dörte aus Dortmund und der BVB-Vollblut-Fan Philipp tatsächlich ihr Ehemann, wie er behauptet? Sind Theo und Max ihre gemeinsamen Kinder? Und der demenzkranke Opa der Kinder ihr Vater? Ist sie, wie die ganze Familie, Hardcore-BVB-Fan?



Tatsächlich ist alles nur ein gewiefter Trick von Philipp, denn eigentlich kam Viktoria im Auftrag des FC Bayern nach Dortmund, um den BVB-Star Andi Marxen zu den Münchnern abzuwerben. Noch drei Tage geht die Wechselfrist und bis dahin darf sich Viktoria unter keinen Umständen an ihre wahre Identität und ihre Mission erinnern.



Sie muss BVB-Anhängerin Dörte bleiben, denn für Philipp, seine Familie, seine Freunde und den BVB geht es um alles. - Aber je näher sie Viktoria alias Dörte kennen lernen, umso mehr Gefallen findet Philipp am "Feind" – und die nichts ahnende Viktoria umgekehrt an ihrer "neuen" Familie.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Soenke Moehring, Julia Hartmann, Granz Henman, Axel Stein, Tom Gerhardt,, Jamie-Dean Schmelzer, Jonas Oessel, Jenny Schmelzer, Marcel Schmelzer, Nic Romm, Kataryna Nesytowa, Kailas Mahadevan, Vera Kasimir, Martina Hirschmeier