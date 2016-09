(rtn) Längst ist VANESSA MAI über ihr "Wolkenfrei"-Debut hinausgewachsen. Aus diesem Grund hat sie den Namen "Wolkenfrei" abgestreift und ist zu VANESSA MAI geworden: Ihren Tournee-Titel wandelte Vanessa von "Wachgeküsst" in Die Tour "FÜR DICH" um. Am Freitagabend war die Sängerin im Kieler Schloss zu Gast.



Die 24–Jährige steht noch am Anfang ihrer Karriere, aber Künstlerinnen wie Vanessa Mai und vergleichbare Erfolge sind nur selten im Kulturbetrieb zu finden. Die nun im Herbst anstehende Tournee wird ein weiterer wichtiger Meilenstein für die junge Sängerin sein und die Chance ihren Fans Danke zu sagen. Natürlich werden auf der „FÜR DICH“ Tournee sowohl die Songs aus ihrem Album „Wachgeküsst“ als auch neue Titel aus ihrem aktuellen Erfolgsalbum „FÜR DICH“ live präsentiert. Vanessa wird mit ausgeklügelter Bühnenproduktion und mitreißenden Choreographien und vor allem ihrer unverkennbaren Stimme für Begeisterung bei ihren Fans sorgen. Quelle: semmel concerts