rtn) Feuerwehrleute aus ganz Schleswig-Holstein haben sich am Wochenende bei den "action days" auf dem Gelände der FF Bargteheide an vielseitigen Praxisstationen und mit einem spannenden Theorieprogramm informiert.





Neben den vielseitigen Praxisstationen wie zum Beispiel Wärmeerfahrungsanlage, Atemschutznotfall, Gurtsysteme und Schlauchmanagement gab es auch ein informatives Theorieprogramm:



Vortrag „Atemschutznotfall“ - Referent: Lars Seeger (Atemschutzunfälle.eu)



Workshop „Membrane in moderner PSA – Unterschiede erleben“



Workshopleitung: W.L. Gore & Associates



Vortrag „Microklima in PSA“

Referent: Torsten Vollbrecht (Brandamtmann und Atemschutzbeauftragter „Ausbildung“ der Berliner Feuerwehr, Fachbuchautor,…)



Vortrag „Moderne PSA im Feuerwehrbereich – was kann sie leisten?“

Referent: Axel Ratz, Gebietsbetreuer der TEXPORT Handelsgesellschaft mbH