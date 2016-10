(rtn) Im Lokal Hopfen-Quelle im EKZ-Bergedorf ist am Sonnabend ein 34 Jahre alter Mann durch einen Messerstich im Brustbereich lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde im Krankenhaus St. Georg notoperiert. Laut Polizei sei sein Zustand inzwischen stabil.



Polizei und Feuerwehr waren gegen 8.30 Uhr zu dem Lokal am Friedrich-Frank-Bogen gerufen worden. Dort lag der Mann blutüberströmt auf dem Boden. Die Mordkommission ermittelt, sicherte Spuren am Tatort und überprüfte mehrere Gäste des Lokals. Auf der Suche nach der möglichen Tatwaffe wurde auch ein Polizeihund eingesetzt. Die Hintergründe zu der Tat sind noch nicht bekannt.