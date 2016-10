Hamburg (rtn) Nach dem Messerstich im Lokal Hopfen-Quelle (Bergedorf) hat ein Großaufgebot der Polizei am späten Samstagnachmittag in Tatortnähe nach dem Messer gesucht, mit dem ein bisher unbekannter Täter einen 34 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt hat.



Mülleimer, Abfallbehälter und sogar die Kanalisation wurden überprüft. Auch die Dächer in der Nähe des Tatortes wurden untersucht. Feuerwehrleute halfen den Polizisten mit Steckleitern aus. Bei der großangelegten Suchaktion wurde auch ein Metalldetektor eingesetzt. Zusätzlich hat die Kriminaltechnik 3D-Aufnahmen vom betroffenen Gebäude gemacht.



Polizei und Feuerwehr waren gegen 8.30 Uhr zu dem Lokal am Friedrich-Frank-Bogen gerufen worden. Dort lag der Mann blutüberströmt auf dem Boden. Die Mordkommission ermittelt, sicherte erste Spuren am Tatort und überprüfte mehrere Gäste des Lokals.