Großhansdorf (rtn) Spaziergänger hatten am späten Sonntagabend einen brennenden Baumstumpf im Wald an der Alten Landstrasse entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.







Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannte der etwa eineinhalb Meter hohe und mannsdicke Baumstumpf im unteren Teil. Mit einer Motorsäge schafften die Feuerwehrleute einen Zugang und löschten die brennende Glut im inneren des Baumes ab. Danach wurde der Stumpf komplett umgesägt und die glimmenden Reste in einen nahen Teich gerollt.