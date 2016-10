Kiel (rtn) Mehrere Feuer am Ostufer beschäftigten am frühen Montagmorgen die Kieler Feuerwehr. Kurz nach 7 Uhr wurden in kurzer Folge zwei brennende Gartenlauben und ein Müllcontainer an verschiedenen Orten in der Nähe Kleingartengeländes Elmschenhagen gemeldet. Im Einsatz waren der Löschzug der Ostwache, zwei LF der FF Elmschenhagen die FF Klausdorf und die Polizei. Die Brandursachen und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.