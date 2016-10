Hamburg (rtn) Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden an der Sechslingspforte drei Menschen verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines BMW-Cabrio in Höhe der Schwimmhalle von der Fahrbahn abgekommen und seitlich mit der Fahrertür gegen einen Baum im Grünstreifen geprallt. Der Fahrer und dessen Beifahrer wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Eine Frau auf dem Rücksitz dagegen schwer. Nach rund 45 Minuten hatten die Feuerwehrleute die Frau vorsichtig unter notärztlicher Versorgung aus dem Fahrzeugwrack befreit. Während der aufwändigen Rettungsarbeiten war die Sechslingspforte in Richtung Alster gesperrt.