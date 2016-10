Hamburg (rtn/ots) Nach den Messerstichen in einem Lokal in Bergedorf nahmen Beamte der Mordkommission mit Unterstützung des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) in Neu-Allermöhe-West zwei 27 und 29 Jahre alte Deutsche wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts vorläufig fest.



Am Samstagmorgen war es in einem Lokal in Bergedorf zwischen einem 34-jährigen Mann und den beiden Tatverdächtigen aufgrund von Nichtigkeiten zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der 34-Jährige eine lebensgefährliche Stichverletzung in den Oberkörper erlitt. Die Täter konnten zunächst mit einem Motorrad unerkannt vom Tatort flüchten. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus notoperiert werden; sein Zustand ist inzwischen stabil.



Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, die auf die Spur der beiden 27 und 29 Jahre aus Kasachstan stammenden Tatverdächtigen führten. Beide konnten heute Morgen an ihren Wohnorten mit Beamten des Mobilen Einsatzkommandos vorläufig

festgenommen werden. Die Beschuldigten werden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend vernommen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.