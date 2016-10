Wentorf bei Hamburg (rtn) Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am Montagnachmittag an die Bille ausgerückt. Eine Gruppe Kanufahrer war dort von Hornissen gestochen worden, hieß es in der Erstmeldung.



Neben diversen Rettungswagen machte sich auch der Leitende Notarzt mit Hilfe der FF Glinde als Zubringer auf den Weg zum Einsatzort, brach aber aufgrund der Rückmeldungen die Einsatzfahrt ab. Die vorhandenen Rettungskräfte hatten ausgereicht. Ein Erwachsener und zwei Kinder wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf allergische Reaktionen ins Krankenhaus gebracht. Angehörige holten später die Kanus an der Bille ab.