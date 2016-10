Hamburg (rtnI) Am 4. Oktober 2016 öffnen sich die Pforten für die nunmehr neunte Spielzeit im legendären Hansa-Theater. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Seit seiner Neueröffnung im Januar 2009 haben bereits rund 420.000 Besucher das Traditionshaus am Steindamm besucht. Zusammen mit dem Hamburger Abendblatt und dem Fischereihafen-Restaurant präsentiert das St. Pauli Theater wieder ein modernes Unterhaltungskonzept bestehend aus bestem Varieté, abwechselnd präsentiert von Kabarettisten und Schauspielern der Extraklasse wie z.B. Arnulf Rating, Horst Schroth, Dirk Bielefeldt – alias Herr Holm, Robert Kreis oder Alfons – dem Reporter mit dem Puschelmikrofon.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Francoise Rochais (Jonglage) - Frederic Jidinis "Chic Unique Magic Show - Duo Aliens (Hand auf Hand Akobatik) - Matthias Brodowy - Svetlana Belova (Akrobatik) - Philipp Huber (Puppenspieler) - Charly Borra (Taschendieb) - The Cliquot Brothers (Steptanz)