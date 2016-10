Kiel (rtn) Die größte Segelyacht der Welt ist am Dienstag zu ihrer nächsten Probefahrt in die Ostsee gestartet.

Der Schlepper "Holtenau" zog die knapp 143 Meter lange "Sailing Yacht A" am Dienstagmorgen aus dem Dock der Kieler Werft German Naval Yards. In den kommenden Tagen steht eine Reihe von Erprobungen an. Demnächst setzt die Yacht dann auch das erste Mal ihre Segel - automatisch.