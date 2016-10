Am Sonntag, 13. November 2016, um 20:15 Uhr fährt ein Taxi nach Leipzig. Aber darin sitzt nicht etwa Kommissar Trimmel wie im November 1970, als der erste Tatort startete, sondern ein Ermittlerpaar, das sich weder kennt noch kennenlernen will.



Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Klaus Borowski (Axel Milberg)

Mit der 1000. Episode erinnert der Jubiläums-TATORT Taxi nach Leipzig (NDR) im Titel an seinen Anfang und erzählt zugleich eine brandaktuelle und hochspannende Geschichte. Nach 46 Jahren läuft der TATORT heute auf vollen Touren: Durchschnittlich knapp zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen die jährlich bis zu 40 neuen Kriminalfälle. Damit ist der TATORT nicht nur die älteste, sondern auch die erfolgreichste und beliebteste Krimireihe im deutschen Fernsehen.



Fototermin in Hamburg am 04.10.2016 mit Maria Furtwängler - Axel Milberg - Florian Bartholomäi - Regisseur Alexander Adolph - Erfinder des TATORT Gunther Witte