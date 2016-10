Stormarn (rtn) Bei seiner Geburt wog er exakt 2850 Gramm und war 47 Zentimeter groß: Jan Jonas kam um 8.20 Uhr im Rettungswagen 60/83/2 vor der Bushaltestelle Rade gesund auf die Welt. In seiner Geburtsurkunde steht jetzt: Kreis Stomarn, Ort Tangstedt, Bundesstrasse 432, Abschnitt 130 bei Kilometer 1,8. Ein Eintrag der nicht nur ungewöhnlich, sondern sicher sehr selten ist.





Begonnen hatte der Tag um 6 Uhr mit den ersten Anzeichen von Wehen der Mutter Frauke. Vater Björn brachte noch schnell denn Sohn Ben Niklas zur Bargteheider Kita, beschloss aber sofort nach seiner Rückkehr: "Ich rufe jetzt lieber einen Krankenwagen herbei". Kurze Zeit später traf der Rettungswagen ein und dessen Besatzung stellte sofort fest: Es kann nicht mehr lange dauern, die Fruchtblase der hochschwangeren Frau war bereits geplatzt.



Schnell holten die Rettungssanitäter Julia Amann (24) und Nicolas Kronberg (42) die Trage und brachten die Schwangere behutsam in den Rettungswagen. Als Wunschkrankenhaus wurde ihnen von der Mutter das Krankenhaus Barmbek genannt, "aber dieses Ziel war aus rettungsdienstlicher Sicht unmöglich rechtzeitig zu erreichen und so steuerten wir das Krankenhaus Heidberg an", erinnern sich Julia Amann und Nicolas Kronberg. Mit Blaulicht und Martinshorn ging es los, der Notarzt wurde über Funk informiert und machte sich in Richtung Rettungswagen auf den Weg: "Dann ging alles sehr schnell", sagte der Vater: "Unser Baby hatte keine Lust zu warten, deshalb hat der Rettungswagen an einer Bushaltestelle gestoppt".

Dort kam der kleine Jan Jonas noch vor dem Eintreffen des Notarztes gesund und ohne Komplikationen auf die Welt. Sein besonderer Dank gilt den beiden Rettungssanitätern Julia Amann und Nicolas Kronberg für deren professionelle Art: "Die Beiden hatten Ihre Anspannung mit großer Ruhe überdeckt, und waren nach der Geburt wie wir einfach glücklich und beruhigt", sagte der Vater voller Dankbarkeit danach. Besonders imponierte ihm, dass sie den kleinen Jungen der Mutter nach der Geburt auf die Brust legten: "Bei der Niederkunft unseres ersten Sohnes Ben Niklas im Krankenhaus hat meine Frau das sehr vermisst. Unsere kleine Familie wird Julia Amann und Nicolas Kronberg für immer dankbar sein. Die beiden waren einfach Super!"



Julia Amann ist fest angestellte Rettungssanitäterin und seit einem Jahr an der Rettungswache Ahrensburg stationiert. Ihr Kollege Nicolas Kronberg ist hauptberuflicher Disponent in der Rettungsleitstelle IRLS Süd in Bad Oldesloe und seit über 18 Jahren im Rettungsdienst tätig. Bisher half er sieben neuen Erdenbürgern auf die Welt.