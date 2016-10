Ostholstein (rtn) (rtn) Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Lütt Brook wurden in der Nacht drei Hausbewohner und fünf Feuerwehrleute verletzt.

"Das Feuer war im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen und breitete sich sehr schnell aus", sagte Gemeindewehrführer Patrick Bönig am Einsatzort. "Bei unsererem Eintreffen stand das komplette Obergeschoss bereits in Vollbrand".

Drei Hausbewohner wurden aus dem Haus gerettet, einer hatte Brandverletzungen, die beiden anderen erlitten Rauchgasvergiftungen. Alle drei Hausbewohner wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht.

Bei den Löscharbeiten wurden auch fünf Feuerwehrleute durch Rauchgase verletzt. Sie wurden ambulant vom Rettungsdienst versorgt und brauchten nicht ins Krankenhaus. Aufgrund der zunächst unklaren Lage hatte die Rettungsleitstelle zunächst fünf Freiwillige Feuerwehren und mehrere Rettungswagen und Notärzte zum Brandort geschickt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.