Strohballen in Flammen

Steinhorst (rtn) Rund zwanzig Strohballen einer größeren Strohmiete gingen am Mittwochvormittag auf einem Feld an der Rentenstrasse in Flammen auf. Die Brandursache ist unklar.



Anwohner hatten den Rauch aus dem Strohlager aufsteigen gesehen und die Feuerwehr alamriert. Zunächst deckten die Feuerwehrleute die Plane über dem Lager ab und rückten danach gegen die Flammen vor und verhinderten, dass der Brand auch noch weitere Rundballen erfasste. Parallel zog ein Trecker die Rundballen auseinander und Feuerwehrleute löschten die Brandnester ab. Tierische "Gaffer" an der Brandstelle wurden mit dem Strahlrohr aus dem Rauch vertrieben.