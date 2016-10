(rtn) Der "Impro"-TATORT Babbeldasch wurde auf dem Filmfest vorab gezeigt. Regisseur Axel Ranisch hatte diesen TATORT im Juni ohne festes Drehbuch inszeniert und auf das Improvisationstalent seiner Schauspieler gesetzt. In der ARD soll dieser TATORT voraussichtlich im Februar 2017 laufen.



Ludwigshafen: Sophie Fettèr (Marie-Louise Mott), Gründerin und Herz des Mundart-Theaters „Babbeldasch“, stirbt während einer Vorstellung an einem allergischen Schock. Johanna Stern (Lisa Bitter) muss die Frage klären, ob Sophie womöglich vorsätzlich getötet wurde, während ihre Kollegin Odenthal (Ulrike Folkerts) Überstunden abbummeln soll. Aber Lena war in der entscheidenden Vorstellung und blickt nun inkognito hinter die Kulissen des Theaters. Dabei gerät sie immer mehr in ein Zwischenreich aus Ermittlung, Bühne und Traumgeschehen. Erstmals bei einem Tatort wurden hier die Szenen während des Drehs weitgehend improvisiert.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Martina Zoellner, Axel Ranisch (Director), Petra Mott, Marie Louise Mott, Annalena Schmidt (Actress) , Ulrike Folkerts (Actress), Peter Espeloer (Actor), Film Godless Ralitza Petrova (Director), Film Nie mehr wie es war Amanda Viktoria Musa da Gloria, Christiane Paul (Actress), Johannes Fabrick (Director), Michael Wittenborn (Actor), Matti Schmidt-Schaller (Actor), Film Wulu Daouda Coulibaly (Director)