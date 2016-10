Red Hot Chili Peppers auf Tour

(rtn) Red Hot Chili Peppers mit Sänger Anthony Kiedis, Bassist Flea, Drummer Chad Smith und Gitarrist Josh Klinghoffer sind auf Tour und waren im Hallenstadion von Zürich zu Gast.



Die Red Hot Chili Peppers zählen zu den erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte und wurden 2012 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Sie haben mehr als 60 Millionen Alben verkauft, darunter fünf Mehrfach-Platin-Alben, gewannen sechs Grammy-Awards (darunter «Best Rock Album» für Stadium Arcadium, «Best Rock Performance By a Duo or Group» für «Dani California», «Best Rock Song» für «Scar Tissue» und «Best Hard Rock Performance With Vocal» für «Give It Away». Und sie halten den Rekord für die meisten No.1-Singles aller Zeiten im Alternative-Radio – in Zahlen: 11. Ergibt insgesamt: 81 Wochen auf Platz eins. Quelle: Hallenstadion