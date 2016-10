(rtn) Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden sind im Rahmen ihres viertägigen Staatsbesuches am Donnerstag in Hamburg eingetroffen. Sie wurden bei ihrer Ankunft vor dem Hamburger Rathaus von hunderten Zuschauern begrüßt.



Der schwedische Wirtschaftsminister Mikael Damberg und eine Delegation begleiten das Königspaar. Auf dem Programm stehen die Teilnahme an einem Seminar in der Handelskammer und der Besuch der Elbphilharmonie.