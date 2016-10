(rtn) Zum ersten Mal im internationalen Rampenlicht standen LORDI aus Finnland mit dem Gewinn des Eurovision Songcontests im Jahr 2006 mit ihrer Hit-Single „Hard Rock Hallelujah“. Gestern waren Lordi im Conrad Sohm in Dornbirn zu Gast.





Große ausverkaufte Tourneen wie auch Charterfolge. LORDI existieren bereits seit 1992 und sind das Baby des gleichnamigen Frontmanns und Sängers. Der gelernte Maskenbildner startete als Ein-Mann-Projekt und orientierte sich optisch und musikalisch an seinen großen Helden KISS.Die 1992 gegründete Band hat mittlerweile über 10 Alben und eine riesigen Fundus an Klassikern. Ihre aufwendige und besondere Bühnenshow ist legendär und ihre selbst-kreierten Voll-Kostüme ändern sich zu jeder Tour, auch diesmal.