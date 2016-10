(rtn) Mit einem abwechslungsreichen Programm und prominenten Gästen ist das traditionsreiche Hamburger Hansa Varieté Theater in die neue Spielzeit gestartet.



"Ich freue mich auf die schwindelerregenden, atemberaubenden Momente, wo es mir vor Staunen die Brille beschläg"“, sagte Rockmusiker Udo Lindenberg zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstagabend, die von Kabarettistin Gerburg Jahnke moderiert wurde. Stargast des Abends war die Schlagersängerin Marianne Rosenberg, die unter anderem ihren größten Hit „Er gehört zu mir“ (1975) und weniger bekannte Songs wie „Für immer wie heute“ präsentierte.



Das Hansa-Theater wurde 1894 eröffnet und galt mehr als 100 Jahre lang als eines der bedeutenden Varieté-Theater Deutschlands. Nachdem 2001 der letzte Vorhang fiel, wurde die Bühne sieben Jahre später wiedereröffnet. Quelle: dpa



