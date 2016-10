(rtn) Fernanda Brandao, die für ihr Projekt „Children of the Forgotten“ gemeinsam mit dem Fotografen Roman Rütten die Ureinwohner im Amazonasgebiet besuchte zeigt die Bilder aus dem Projekt jetzt im Restaurant Laschori in Blankenese.



Wir waren bei der Vernissage dabei unsere Bilder zeigen: Fernanda Brandao, Esther Boehner, Nick Romano, Maybritt Schroeder, Frida Kappich, Klaus Schümann, Sigrid Lukaszcyk, Kalle Haverland