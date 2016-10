(rtn) Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Krisenintervention und Bahnpolizei haben auf dem Abstellgleis am Eisenbahnmuseum Aumühle das Zusammenspiel der Kräfte nach einem Bahnunfall durchgespielt.





Angenommen Übungslage: Die S 21 muste eine Notbremsung machen, nachdem sie mit einer Person im Gleis zusammengestossen war. Eine Person unter dem Zug und mehrere betroffene und verletzte Fahrgäste im Zug.



Schon auf der Anfahrt der Rettungskräfte über einen schmalen Waldweg wurde die Strecke gesperrt und stromlos geschaltet. Am Übungsort waren auch Deutsche Bahn- und S-Bahn Mitarbeiter sowie Notfallmanager. Der Einsatzleiter Bereichsführer Sebastian Struss erkundete mit zwei Wehrführern die Lage und teilte nach Absprache mit der Bahn die Feuerwehrleute, den Rettungsdienst und das KIT-Team ein. Die 20 Menschen im Zug wurden versorgt und zur Verletztensammelstelle in Sicherheit gebracht. Die Übung dauerte rund eineinhalb Stunden.





Im Einsatz waren: FF Billwerder-Allermöhe , FF Moorfleet , Bereichsführer Marschlande , DRK RD und Kriseninterventionsteam (KIT), Bahnpolizei, Notfallmanager und Bahnmitarbeiter