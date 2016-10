(rtn) Beim sogenannten "Berufsfeuerwehrtag" hat die Jugendfeuerwehr Großhansdorf am Freitag zusammen mit ihren Ausbildern einige Szenarien des Feuerwehralltags durchgespielt. Unterstützt wurden sie dabei vom Jugendrotkreuz.



Keller lenzen nach einem Wasserrohrbruch, die Suche nach mehreren Vermissten im Park Manhagen und auf einer Insel im dortigen See, standen dabei auf dem nächtlichen Übungsprogramm. Der Übungstag wird am Sonnabend fortgesetzt. Bei den "Berufsfeuerwehrtagen" können die Mädchen und Jungs der Jugendfeuerwehren zusammen mit ihren Ausbildern die gelernte Theorie in die Praxis umsetzten.