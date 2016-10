(rtn) In der "Livelounge" im Großraumbüro der Redaktion spielt der britische Sänger und Songwriter vier seiner Songs. Zum sechsten Mal hatte Radio Hamburg zu einem "Mini-Konzert" vor informeller Kulisse eingeladen.



Bislang spielten die irische Band Kodaline, der australische Newcomer Josef Salvat („Diamonds“), Charlie Winston („Like a hobo“), Max Mutzke („Welt hinter Glas“) und Mike Posner („I Took a Pill in Ibiza“) in der Radio Hamburg-Redaktion. Mit der Bühne zwischen Chefbüros und Redaktions-Tischen bietet der Sender ein echtes Live-Erlebnis zum Anfassen für Künstler und Publikum.



Olly Murs wuchs mit seinem Zwillingsbruder und seiner großen Schwester in Witham, Essex, England auf. 2009 nahm er an der sechsten Staffel der Castingshow „The X Factor“ teil und erreichte den zweiten Platz. Nachdem er mit der Show „The X Factor Live“ auf Tour ging, nahmen ihn die Plattenfirmen Epic Records und Syco Music im Februar 2010 unter Vertrag. Im Laufe des selben Jahres veröffentlichte er zunächst seine Debutsingle „Please Don’t Let Me Go“ und schließlich sein Debutalbum „Olly Murs“. In Deutschland gelang ihm mit der Single „Heart Skips a Beat“ der Durchbruch. Sie hielt sich 28. Wochen in den Single-Charts und stieg dort bis auf den ersten Platz. Mit den folgenden Singles „Troublemaker“ feat. Flo Rida (Platz 2, 21 Wochen) und „Dear Darlin‘“ (Platz 2, 38 Wochen) konnte der Brite an den Erfolg anknüpfen. Nebenbei tourte er mit der Boyband One Direction durch Amerika und begleitete Robbie Williams auf dessen Europa-Tournee. In der Folge ging der Pop-Sänger auch alleine auf Tour, wobei er unter anderem Konzerte in Deutschland gab. Zudem moderierte er im letzten Jahr die britische Ausgabe von „The X Factor“.