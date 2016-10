(rtn) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erhielt im Rahmen eines festlichen Lunches in Hamburg den diesjährigen Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

Mit der Auszeichnung würdigt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis das herausragende Engagement des Spitzendiplomaten für Klimaschutz und eine weltweite nachhaltige Entwicklung.



Umweltministerin Barbara Hendricks sagte in ihrer Laudatio, in Ban Ki-Moons Amtszeit sei der Beschluss der Agenda 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen gefallen. “Die Agenda ist der ehrgeizigste Plan, der jemals gegen die Armut und gegen die Zerstörung unseres Planeten aufgestellt worden ist.” Deutschland wolle zum Gelingen beitragen, wenn es im nächsten Jahr die G20-Präsidentschaft übernehme. Dazu komme das historische Pariser Klimaabkommen. “Kein Generalsekretär vor Ihnen konnte im Laufe seiner Amtszeit zwei derart bedeutende Gipfelergebnisse verzeichnen.”



In seiner Laudatio würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto-Group, Michael Otto, Ban Ki-Moons Verdienste. Mit einem einzigen Satz habe er klargestellt, wie wichtig Nachhaltigkeit sei: “Es kann keinen Plan B geben, denn es gibt keinen Planeten B.” Beide Abkommen “wären ohne ihren Einsatz und ihre Überzeugungskraft nicht möglich gewesen”.



„Ban Ki-moon ist es gelungen, Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda der Weltgemeinschaft zu verankern“, sagte der Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, Stefan Schulze-Hausmann, der den Preis überreicht. „Die Vergabe unserer Auszeichnung an ihn soll auch Wertschätzung für die derzeit besonders herausfordernde Arbeit der zahlreichen UN-Organisationen im Kampf um eine friedliche und gerechte Welt zeigen.“



Aus Anlass der Preisverleihung richtete die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung in Hamburg einen festlichen Lunch zu Ehren des Generalsekretärs der Vereinten Nationen Ban Ki-moon aus. Zu den Gästen der Veranstaltung im „Panoramadeck“ des Emporio Tower waren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft sowie die Partner und Förderer des Deutschen Nachhaltigkeitspreises gekommen. Unter ihnen waren Peter Maffay, IKH Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Prof. Klaus Töpfer, Reinhold Beckmann und Supermodel Toni Garrn.



Im vergangenen Jahr hat der ehemalige portugiesische Ministerpräsident und frühere UN-Flüchtlingskommissar António Guterres den Ehrenpreis erhalten. Guterres soll nächster Generalsekretär der Vereinten Nationen werden. Ban Ki Moons zweite Amtszeit läuft Ende des Jahres aus. Quelle. Deutscher Nachhaltigkeitspreis



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Ban Ki-Moon (UN Generalsekretär),Stefan Schulze-Hausmann und Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks, Prof. Dr. Mojib Latif, Kristina zur Muehlen, Jens Kerstan (Umweltsenator), Hermann Bühlbecker, Michel Friedman, Dr. Michael Otto, Peter Maffay, Grossherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Reinhold Beckmann, Toni Garrn, Vicky Leandros, Pinar Atalay, Mehmet Kurtulus, Susanne Daubner, Sabrina Staubitz, Gesine Schwan