(rtn) Mit 97 neuen Folgen meldete sich am Freitagabend , Alexander Bommes mit der Quizshow "Gefragt - Gejagt" im Ersten zurück.

Während sich die Kandidaten im Oktober und November einmal wöchentlich am Freitag mit dem Jäger messen können, wird das beliebte Hochgeschwindigkeitsquiz von Anfang Dezember an wieder montags bis freitags zu sehen sein.



Alexander Bommes, der die Quizshow seit 2012 moderiert, wird wie immer mit den Kandidaten leiden und mit ihnen jubeln, falls sich der Jäger geschlagen geben muss. Das Besondere dieser Staffel: Die ersten acht Folgen stehen unter dem Motto "Die zweite Chance". Die beliebtesten, originellsten oder interessantesten Kandidaten haben die einmalige Gelegenheit, ein zweites Mal den Jäger herauszufordern. In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidaten gegen ein Superhirn, den Jäger, an. Diese ausgewiesenen Quizprofis aus der deutschen Quiz-Nationalmannschaft gilt es zu schlagen - keine leichte Aufgabe für die Kandidaten.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Alexander Bommes und Sebastian Jacoby Jäger bei Gefragt Gejagt