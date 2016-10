(rtn) Mit einer kräftigen Dusche aus dem Wasserwerfer endete am Sonnabend der "Berufsfeuerwehrtag" der FF Großhansdorf, den die Jugendfeuerwehr erstmals zusammen mit dem Jugendrotkreuz durchgeführt hat.



Rund 24 Stunden lang hatte der Feuerwehrnahchwuchs zusammen mit ihren Ausbildern verschiedene Szenarien eines Feuerwehralltags durchgespielt und das theoretische Wissen in der Praxis umgesetzt. Losgegangen war es am Freitagabend. Als erster Einsatz wurde ein vollgelaufener Keller leergepumpt. Kaum im Gerätehaus zurück wurden die Jugendwehr zusammen mit dem Jugendrotkreuz zu einer Vermisstensuche mit Menschenrettung in den Park Manhagen alarmiert. Mit dem Abstreuen einer Ölspur begann am Sonnabend der Dienst. Danach gab es Frühstück in der Wache und kurze Zeit später wurden die Jugendfeuerwehrleute zusammen mit dem Rotkreuz-Nachwuchs zu einem Unfall von Waldarbeitern in den Beimoorwald alarmiert. Gemeindewehrführer Andreas Biemann hatte den "Einsatzkräften" dazu die "Sonderrechte" für die Anfahrt erlaubt. Mit Blaulicht und Martinshorn haben die jungen Rettungskräften dabei auch die "besondere Sorgfaltspflicht" erlernt, die es bei Blaulichtfahrten zu beachten gilt. Nach dem Mittagessen stand die letzte Übung des Tages auf dem Programm: "Feuer in der Schule am Wöhrendamm". Zum Abschluss der Übung hatten die Kameraden dem Feuerwehrnachwuchs leckere Würstchen gegrillt, dazu gab es Kartoffelsalat. Vorher wurden allerdings die Wache und die Fahrzeuge aufgeklart. Feuerwehrchef Andreas Biemann ging dabei mit gutem Beispiel voran.