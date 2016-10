Hamburg (rtn) Der kleine Terrier von Sarina Lupitz ist am Curslacker Neuer Deich auf der Jagd nach einem Karnickel ausgebüxt und hatte sich zwischen den Trümmern auf einer Baustelle verirrt.

Vergeblich hatte sein Frauchen im Schutt nach dem dreijährigen Terrier "Army" gesucht, ohne Erfolg. In ihrer Not rief sie die Feuerwehr. Die Profiretter der FF Bergedorf suchten mit Leuchtstrahlern nach "Amy", fanden ihn und holten ihn schließlich aus dem Schuttberg heraus. Befreit vom Schutt rannte das Tier auf Frauchen zurück und schleckte sie schließlich unversehrt und überglücklich ab. Ende gut, alles gut.