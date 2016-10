Glinde (rtn) Dramatische Rettung. Am leeren Teich beim Sandweg/Ecke Möllner Landstraße war ein kleines Mädchen bis zu den Hüften im Morast versunken, es kam von alleine nicht mehr heraus. Großalarm für Feuerwehr, Rettungshubschrauber, Polizei und Rettungsdienst.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte steckte das kleine Mädchen etwa acht Meter vom Ufer entfernt bis zur Hüfte im Schlamm. Blitzschnell zogen die Feuerwehrleute ihre Wathosen an und leckten Steckleitern aus. Gleichzeitig wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Vom Rettungskorb der Drehleiter aus konnten die Feuerwehrleute das Kind aus seiner misslichen Lage befreien. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt konnte die verzweifelte Mutter das Kind in

ihre Arme schliessen. Wegen Verdacht auf Unterkühlung wurde das Mädchen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren: FF Glinde, Rettungsdienst ,Rettungshubschrauber Christoph Hansa und die Polizei