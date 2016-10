Late Night Shopping Party im AEZ

rtn) Shoppen wie die Stars. Das Alstertal-Einkaufszentrum rollte den roten Teppich aus. Eine Nacht lang verwöhnte Norddeutschlands größte Mall in Hamburg Poppenbüttel mit über 240 Stores angesagter Marken und großer Gourmet-Markthalle seine Kunden mit allem, was das glamouröse Herz sich wünscht mit einer hippen Late Night Shopping Party.

Es gab exklusive Late Night Rabatte, ein einzigartiges Programm, viele prominente Gäste und ein Auto als Hauptgewinn.



Live-Koch-Show mit Star-Köchin Sarah Wiener

Sarah Wiener, die bekannteste Köchin im deutschsprachigen Raum, kochte live im AEZ. Die Starköchin bereitete direkt neben der Food-Markthalle des Einkaufsparadieses drei Gourmet-Gerichte aus frischen Bio-Produkten zu. Der Fernseh-Star weiß, wie man gut isst, regional, saisonal und nachhaltig einkauft und genussvoll kocht. Die Speisen ihrer Live-Koch-Show können von Besucherinnen und Besuchern vor Ort probiert werden. Spenden für die Sarah-Wiener-Stiftung, die sich für gesunde Kinder und vernünftiges Essen einsetzt, sind willkommen. Im Anschluss gibt Sarah Wiener eine Autogramm-Stunde.



An diesem besonderen Abend konnte man nach Lust und Laune tanzen, chillen oder einfach nur die coole Atmosphäre beim Shoppen im Alstertal-Einkaufszentrum genießen. RTL-Bachelor Paul Janke stand mitten in der Mall am DJ-Pult.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sarah Wiener, Tanja Buelter, Christine Deck und Magdalena Brzeska, RTL-Bachelor Paul Janke als DJ, Anne-Catrin Maerzke, Jule Goelsdorf, Lovelyn Enebechi, Julia Wulf, Vanessa de Lacaze, Anika Lehmann, Luisa Mazzurana (GNTM) mit Shino, Aneta Sablik (DSDS Gewinnerin 2014) mit Freund Kevin David, Daniel Stanic, Maximilian Allgeier mit Freundin, Patrick Bach mit Frau Carola und Tochter Sienna, Dagmar Berghoff, Hot Banditoz, Gerit Kling mit Andrea Luedke, Uwe Rohde, Thomas Fleischmann, Rosalind Baffoe, Benjamin Matthews, Anneke Duerkopp