Gartenlaube durch Feuer zerstört

Hamburg (rtn) Erneut hat es in der Nacht in Billwerder gebrannt. Am Mittleren Landweg ist eine größere Gartenlaube komplett ausgebrannt.



Als die alarmierten Feuerwehrleute gegen 22.30 Uhr an Einsatzort eintrafen, brannte die Gartenlaube bereits lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Der Besitzer der Laube wurde wegen Pöbeleien und Widerstand von der Polizei vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. In der Strasse Mittlerer Landweg hat es in der Vergangenheit bereits mehrmals gebrannt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Allermöhe-Billwerder, Bergedorf, Moorfleeet und sieben Streifenwagen-Besatzungen der Polizei