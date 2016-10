(rtn) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 207 bei Dassendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am späten Samstagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden.



Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache am Ortsausgang Richtung Brunstorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt. Der 43-Jährige wurde dabei in seinem zertrümmerten Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute holten ihn mit schweren Gerät aus dem Fahrzeugwrack heraus. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten hatten die Polizei die Bundesstraße für knapp eine Stunde gesperrt.



Im Einsatz waren FF Brunstorf, FF Dassendorf, FF Schwarzenbek, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und die Polizei