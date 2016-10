Ahrensburg (rtn) Nach einem gasähnlichen Geruch in der Luft hatten Flohmarktbesucher und Händler am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz bei Famila über Kopfschmerzen und leichte Reizungen der Atemwege geklagt. Sie wählten den Notruf.





Kurze Zeit später rückten die FF Ahrensburg und der Löschzug Gefahrgut (LZG) zur Einsatzstelle aus. Auch Kreisbrandmeister Gerd Riemann hatte sich an der Einsatzstelle ein Lagebild verschafft. Unter Atemschutz nahmen Feuerwehrleute im Umfeld eines Plastikveredelnden Betriebs gegenüber des Supermarktes erste Messungen vor. Gasähnlicher Geruch war in Wellen feststellbar. Die Spezialisten des LZG überprüften die Werkshalle des Betriebes und stellten dabei mit ihren Messgeräten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe fest, sagte Florian Ehrich, Einsatzleiter der Feuerwehr.