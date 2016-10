Hamburg (rtn) Trotz einer Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen entkam der Unfallfahrer unerkannt. Mit einem weißen BMW-Cabrio war er in der Ausfahrt der A25 geradeaus gefahren, hatte sich überschlagen und war etwa fünfzig Meter weiter im tiefer gelegenen Grünbereich auf dem Dach gelandet.



Erstmeldungen wonach Personen in dem Unfallwagen eingeklemmt wären, bestätigten sich nicht. Als die ersten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war der Wagen leer. Rund um den Unfallort lagen Autoteile, Autoschlüssel und eine Tüte mit Kleidung verstreut. Mehr Hintergrund war zunächst nicht bekannt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei.