Hamburg (rtn) Mit dem "Fan Made Day Das Erste" feierte am Sonntag ein außergewöhnliches Fan-Event auf Kampnagel Premiere.

Im Rahmen des "hello handmade"-Kreativ- und Designmarktes in Hamburg waren dieses Jahr auf einer eigenen Aktionsfläche erstmals auch zahlreiche Stars der ARD-Erfolgsserien "Rote Rosen", "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und "Sturm der Liebe" aktiv dabei.





Alle Fans der Serien waren aufgerufen, selbst kreativ zu werden und eigene handgemachte Designerstücke für einen guten Zweck zu gestalten. Verkauft wurden die eingesandten "Fan Made"-Artikel in Anwesenheit der Serienstars zugunsten von tatkräftig e.V., einer gemeinnützigen Initiative für projektorientiertes Freiwilligenengagement.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Maria Fuchs, Leonie Landa, Cheryl Shepard, Mona Seefried, Melanie Wiegmann, Bojana Golenac, Jeannine Michèle Wacker, Louisa von Spies, Lukas Schmidt, Sanam Afrashteh, Jana Chirwa, Gunda Ebert, Horst Guenter Marx, Leonie Landa, Gunda Ebert