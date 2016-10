Scharbeutz (rtn) Ein Feuer hat am Montag ein von der Gemeinde als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenes Einfamilienhaus fast vollständig zerstört. Das Haus am Rande eines Waldes bei Klingberg stand seit längerer Zeit schon leer.





Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache in dem Gebäude ausgebrochen und hatte sich rasch ausgeweitet, so dass beim Eintreffen der Feuerwehr bereits hohe Flammen aus dem Dach schlugen, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Patrick Bönig am Einsatzort.



Es gelang den Löschkräften im Innen- und Außenangriff, das Feuer schließlich unter Kontrolle zu bringen; das Haus ist jedoch unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt; zum Brandzeitpunkt stand das Gebäude leer. Die Kriminalpolizei nahm noch am Brandort die Ermittlungen zur Brandursache auf.