Schwarzenbek (rtn) Zwei Erwachsene und drei Kinder wurden am Montagabend bei einem Unfall verletzt. Sie saßen in einem Audi, der auf der Hamburger Strasse mit einem Trecker zusammengeprallt ist.



Aufgrund der Unfallmeldung hatte die Leitstelle ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Einsatzort geschickt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurden die Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der umfangreichen Rettungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.



Im Einsatz waren Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt und die Polizei