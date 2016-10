Schwarzenbek (rtn) Eine betrunkene Frau hat auf der B 207 einen schweren Unfall verursacht. Im Gegenverkehr war sie mit ihrem Audi gegen einen Ackerschleper geprallgt. Mit im Fahrzeug befanden sich drei Mädchen (8, 8, 9 Jahre).

Nach Angaben der Polizei fuhr die 43-jährige Frau aus dem Schwarzenbeker Umland mit ihrem Audi die B 207 innerorts, aus Brunstorf kommend, in Richtung Möllner Straße. Mit im Fahrzeug befanden sich drei Mädchen (8, 8, 9 Jahre).



Die 43-jährige kam nach links von Ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Ein Ackerschlepper kam der Frau entgegen. Der 44-jährige Fahrer bemerkte das Fahrmanöver des Audi undwich bereits teilweise auf den rechten Gehweg aus, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Audi geriet durch den Aufprall leicht ins Schleudern, drehte sich und blieb quer zur Fahrbahn stehen.



Nach ersten Erkenntnissen erlitten die Unfallfahrerin und die drei Kinder einen Schock und wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der 44-jährige blieb unverletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000,- Euro.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Audi-Fahrerin Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.



Im Einsatz waren Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt und die Polizei