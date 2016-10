rtn) In Anwesenheit von Martina Gedeck, Ulrich Tukur und Regisseur Sven Taddicken feierte der Film "Gleißendes Glück" Deutschlandpremiere in der Lichtburg Essen.



Für die Kinoleinwand erzählt jetzt Regisseur Sven Taddicken die Geschichte zweier Seelen, die sich verloren haben, und auf dem Weg in ein besseres Leben ihre Welt aus den Angeln heben müssen. Das Drehbuch schrieb Sven Taddicken gemeinsam mit Stefanie Veith und Hendrik Hölzemann nach dem Roman von A.L. Kennedy. Die Kamera führt Daniela Knapp („Poll“, „Emmas Glück“). Produzenten sind Alexander Bickenbach und Manuel Bickenbach mit ihrer Firma Frisbeefilms. Quelle: Lichtburg