(rtn) Nach dem Feuer in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Scharbeutz geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.



In dem leer stehenden Wohnhaus im Scharbeutzer Ortsteil Klingberg war es gestern um die Mittagszeit zu einem Feuer gekommen. Das Tatobjekt befindet sich auf einem stark eingewachsenen und von außen nicht einsehbaren Grundstück in der Straße "Uhlenflucht", auf dem sich mehrere Gebäude befinden. In einem anderen Gebäude auf dem Grundstück war bis vor zirka acht Monaten eine Flüchtlingsfamilie untergebracht.



Im Zuge der Tatortarbeit ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung. Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Motivation haben sich bisher nicht ergeben.



Die Ermittler der sachbearbeitenden Kriminalpolizeistelle in Eutin suchen Zeugen und fragen: Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Begebenheiten machen, die mit der Brandlegung in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden erbeten an: 04521/ 8010